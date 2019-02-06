Украинский Капитал

Людина з вулиці написав:

kreuz написав: - з 2-го по 33-й день 15% річних - з 2-го по 33-й день 15% річних

Ну от у Вас і договір є, і досвід оперування депозитом (ох, як звучить!) Мабуть, ще є і 10-річний досвід гри у Депозити.Але щось це Вам не дуже допомогло самостійно розібратись, про що ж ви там домовились з банком. Потребуєте допомоги клубу.Як треба рахувати термін депозиту, я вже пояснював. Але тепер бачу, чим викликано Ваше нерозуміння.Нічого не поробиш, і в банках працюють трієчники. Має бути "з 1-го".Вже чую Ваше обурення, що це лише мої домисли.Можете не сприймати і шукати далі 99-й день, але відсотки будуть рахувати за схемою 33+33+32, а на 99-й - повернення.Ваша помилка полягала в тому, що, підписуючи договір, не перевірили основні його параметри. Практикам це теж потрібно робити.Можливо банк і досі не знає, що за договором обкрадує на один день. Але нарахують, думаю, як треба. Будуть труднощі з перевіркою - звертайтесь, порахуємо.