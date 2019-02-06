Украинский Капитал

Людина з вулиці написав:Ну от у Вас і договір є, і досвід оперування депозитом (ох, як звучить!) Мабуть, ще є і 10-річний досвід гри у Депозити. Але щось це Вам не дуже допомогло самостійно розібратись, про що ж ви там домовились з банком. Потребуєте допомоги клубу.
Як треба рахувати термін депозиту, я вже пояснював. Але тепер бачу, чим викликано Ваше нерозуміння.
kreuz написав: - з 2-го по 33-й день 15% річних
Нічого не поробиш, і в банках працюють трієчники. Має бути "з 1-го". Вже чую Ваше обурення, що це лише мої домисли. Можете не сприймати і шукати далі 99-й день, але відсотки будуть рахувати за схемою 33+33+32, а на 99-й - повернення.
Ваша помилка полягала в тому, що, підписуючи договір, не перевірили основні його параметри. Практикам це теж потрібно робити. Можливо банк і досі не знає, що за договором обкрадує на один день. Але нарахують, думаю, як треба. Будуть труднощі з перевіркою - звертайтесь, порахуємо.
Щодо Укркапу згоден з Вами, якщо вважати мій перший день вашим нульовим, тож там загублений або 1-й за Вашою логікою або 99-й за моєю, інакше б дата повернення була на день раніше. Отже це означає, що дні у договорі некоректно прописані, а я більш нічого особливо тут і не бачив. Доречі помочі з датами я не просив, лише зауважив про неточність у договорі, і зараз вважаю, що вона там є. Та й до чого б ми з Вами не дійшли, реальність від цього не зміниться, можна лише перевірити, чия уява ближча до факту. Помилок при укладанні цього договору з мого боку не бачу, вцілому він мене влаштовує, а неточність з днями лишиться тільки на папері, я вважаю. Труднощів у розрахунках наче теж не маю.
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Людина з вулиці написав:Угода з банком оформлюється не заявкою, а договором. І я вам продемонстрував, що відкладене внесення коштів не змінює ні ставки, ні дати повернення.
kreuz написав:не видно дати внесення коштів, проте я розумію, що вона була 31/08/2018
Це Ви правильно зрозуміли.
kreuz написав:розумію, що 31/09 не існує, тож вклад і % були виплачені в останній день вересня, тобто 30/09, і саме через це, за 29 днів
А от тут Ви помиляєтесь. Якби договір був укладений 31/08, датою повернення було б не 30/09, а 1/10. А оскільки повернули 30/09, то, виходить, оформлення було 29/08. Вам незалік.
Якщо я помилився, то виглядає так, що у Вас договір (я ж мав на увазі віддалену заявку через додаток) був оформлений через відділення 29/08, а відкладене внесення було 31/08, проте нічого цього на скрінах немає, тож достовірним це вважати важко. В такому разі вірогідно, що оформлення у відділенні Універсалу схоже на оформлення у відділенні Укркапу, проте не схоже на оформлення у додатку Моно. І тоді кожен з нас по-своєму правий. Додам, що оскільки оформлення у відділенні Універсалу мені географічно недоступне, то й зафіксувати таким чином дату виглядає неможливим. Інші методи стовбування Моні пропоную розглядати на профільній гілці.
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Vial написав:В начале января закончились депо в валюте под фонд. Всё успешно выплачено новыми сотками. Перед окончанием депо решил не рисковать и по телефону сделал заказ налички. Рекомендую к сотрудничеству.
Банка дрібна, порушує нормативи...можуть прихлопнути враз. Тай й власники темні конячки. Ризики високі. Думаю...не варто рекомендувати.
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Vial написав:В начале января закончились депо в валюте под фонд. Всё успешно выплачено новыми сотками. Перед окончанием депо решил не рисковать и по телефону сделал заказ налички. Рекомендую к сотрудничеству.
Банка дрібна, порушує нормативи...можуть прихлопнути враз. Тай й власники темні конячки. Ризики високі. Думаю...не варто рекомендувати.
каждому свое - маленький банк придерживается сервиса , это ж не пышбанк , а укркап
Квесторе_поверніться Колего, ми ж з Вами маємо правило: в межах фонду у любий банк, який дає найкращу ставку і справно виконує зобов’язання. (Правда зараз в УкрКапі ставочки не дуже да і період початок січня - початок липня це час для гривні по схемі 6Х6).
А обслуговування сподобалось
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В мене склалось інше враження...обіцяють і не виконують.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Vial написав:Квесторе_поверніться Колего, ми ж з Вами маємо правило: в межах фонду у любий банк, який дає найкращу ставку і справно виконує зобов’язання. (Правда зараз в УкрКапі ставочки не дуже да і період початок січня - початок липня це час для гривні по схемі 6Х6).
А обслуговування сподобалось
Все Ок. Людський фактор. Ви задоволені...в мене нахомутали... навіть не згадую про те...дрібниці.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.