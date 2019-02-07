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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:30
Re: Украинский Капитал
А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:36
Натякаєте на звязок з Московією?
А чи не пахне тут якимсь смердом що супостату служить?
Український вибір - зовмім не є українським.
Може так і Український капітал?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 21:17
не то золото что блестит,и не то говно что на вид как шоколад , а пахнет .
никому не верю
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:02
Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года
Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют
Skiw
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:13
Re: Украинский Капитал
У CS и UPC они в клиентах на сайте
Skiw
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