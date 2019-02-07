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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:30

Re: Украинский Капитал

А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:36

  kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...

Натякаєте на звязок з Московією?
А чи не пахне тут якимсь смердом що супостату служить?
Український вибір - зовмім не є українським.
Може так і Український капітал?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:17

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...

Натякаєте на звязок з Московією?
А чи не пахне тут якимсь смердом що супостату служить?
Український вибір - зовмім не є українським.
Може так і Український капітал?
не то золото что блестит,и не то говно что на вид как шоколад , а пахнет .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:02

  kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...

Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года :)

Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:13

Re: Украинский Капитал

У CS и UPC они в клиентах на сайте
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 551
З нами з: 04.04.15
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:03

  Skiw написав:
  kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...

Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года :)

Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют

Может зашли в этот банк специально? Он акционеров давно менял? Впрочем, я не утверждаю, лишь делюсь подозрениями.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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