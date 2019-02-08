Украинский Капитал

А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
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kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
Натякаєте на звязок з Московією? А чи не пахне тут якимсь смердом що супостату служить? Український вибір - зовмім не є українським. Може так і Український капітал?
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kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
Натякаєте на звязок з Московією? А чи не пахне тут якимсь смердом що супостату служить? Український вибір - зовмім не є українським. Може так і Український капітал?
не то золото что блестит,и не то говно что на вид как шоколад , а пахнет .
kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года
Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют
kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года
Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют
Может зашли в этот банк специально? Он акционеров давно менял? Впрочем, я не утверждаю, лишь делюсь подозрениями.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz написав:А мені увесь час здається, що це БМ мімікрував, вивіски замінив, назву спєцом таку обрав, щоб не питали, чий капітал, та навіть виписки в ІБ майже однакові, не кажучи вже про здається той самий персонал...
Ну Тогда москали очень заранее все сделали, еще в 1996 переименовали банк, на случай событий 2018 года
Выписки говорите такие же, дайте угадаю: iFOBS инетбанкинг и картсистема isCard от УПЦ + никакого полета фантазии = наверно треть банков такое же имеют
Может зашли в этот банк специально? Он акционеров давно менял? Впрочем, я не утверждаю, лишь делюсь подозрениями.
ХЗ, этим банком не интересуюсь с финансовой точки зрения. Оч.близкая знакомая там работает, по этому влез в тему прост о поржать