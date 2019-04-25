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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2019 22:36
З поповненням в банці депо з малим прОцентом.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 27 бер, 2019 07:01
Хіба 20% мало за 3-й місяць?
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Додано: Сер 27 бер, 2019 07:07
Та скільки того місяця?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 27 бер, 2019 08:05
Re: Украинский Капитал
А хіба хтось обмежує в кількості? І прибутковість, і ліквідність, по суті навіть краще Ская на момент.
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Додано: Сер 27 бер, 2019 10:25
Ага. Тільки поповнення на 66 день слід ловити.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 27 бер, 2019 11:25
20%-16,5%=3,5% / 365 буде менше 0,01% за день, не велика втрата, і знову ж вигідніше за Скай, де доречі також треба цілитися в кінець місяця.
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Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:37
Кредити в активах лише біля 50%...це на чому банка заробляє?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:44
Зворотній зв'язок за кількома включно з закритими депозитами такий: рахують усе як написано, за винятком 99-го дня (за нього також нараховують відсотки). Тож, констатую помилдрук у договорі. 1-й день вважаю датою договору, а виплачують відповідно у 100-й, за ці дні не нараховують, а за решту нараховують так: 32 під 15% + 33 під 16,5% + 33 під 20%. Перевірено! А депозит досить зручний, планувати його легко.
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