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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 22:36

З поповненням в банці депо з малим прОцентом.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 07:01

  Квесторе_поверніться написав:З поповненням в банці депо з малим прОцентом.

Хіба 20% мало за 3-й місяць?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 07:07

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:З поповненням в банці депо з малим прОцентом.

Хіба 20% мало за 3-й місяць?

Та скільки того місяця? :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 08:05

Re: Украинский Капитал

А хіба хтось обмежує в кількості? І прибутковість, і ліквідність, по суті навіть краще Ская на момент.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 10:25

  kreuz написав:А хіба хтось обмежує в кількості? І прибутковість, і ліквідність, по суті навіть краще Ская на момент.

Ага. Тільки поповнення на 66 день слід ловити.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 11:25

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А хіба хтось обмежує в кількості? І прибутковість, і ліквідність, по суті навіть краще Ская на момент.

Ага. Тільки поповнення на 66 день слід ловити.

20%-16,5%=3,5% / 365 буде менше 0,01% за день, не велика втрата, і знову ж вигідніше за Скай, де доречі також треба цілитися в кінець місяця.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 17:37

https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/banku-ukrainskij-kapital-podtverdili-vysokuju-kreditosposobnost/
Кредити в активах лише біля 50%...це на чому банка заробляє?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:44

  kreuz написав:Людина з вулиці
Якщо у Вас нема договору, то нема й досвіду у оперуванні цим депозитом. Тож, Ваші дописи у цій темі лише теоретичні ))) Проте мені не шкода поділитися своїм досвідом із форумчанами, тому ось трохи скорочена цитата з договору на "Щедрі відсотки":
"2.2 Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладання (у моєму розумінні це 1-й день) Договору по дату повернення (а оце 100-й) Вкладу.
2.3 На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі:
- з 2-го по 33-й день 15% річних; (ясно, що 1-й не рахують)
- з 34-го по 66-й день 16.5% річних;
- з 67-го по 98-й день 20% річних." (неясно, чому 99-й не рахують, або не виплачують у 99-й день)

Зворотній зв'язок за кількома включно з закритими депозитами такий: рахують усе як написано, за винятком 99-го дня (за нього також нараховують відсотки). Тож, констатую помилдрук у договорі. 1-й день вважаю датою договору, а виплачують відповідно у 100-й, за ці дні не нараховують, а за решту нараховують так: 32 під 15% + 33 під 16,5% + 33 під 20%. Перевірено! А депозит досить зручний, планувати його легко.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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