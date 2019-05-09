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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 18192021 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Украинский Капитал 4 5 8 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і 0 0 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 38% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути 25% 2 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 38% 3 Всього голосів : 8 Додано: Чет 09 тра, 2019 15:48 la9 написав: Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?

Что нужно открыть?



ИБ - бесплатный? Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?Что нужно открыть?ИБ - бесплатный?

ИБ бесплатный. Пока

Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.

Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.

Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.

Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.



Во всяком случае так было осенью.

Как сейчас открывают ИБ, я не знаю ИБ бесплатный. ПокаЧтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.Во всяком случае так было осенью.Как сейчас открывают ИБ, я не знаю Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3737 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1182 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 16:55 lubopytnaya написав: la9 написав: Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?

Что нужно открыть?



ИБ - бесплатный? Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?Что нужно открыть?ИБ - бесплатный?

ИБ бесплатный. Пока

Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.

Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.

Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.

Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.



Во всяком случае так было осенью.

Как сейчас открывают ИБ, я не знаю ИБ бесплатный. ПокаЧтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.Во всяком случае так было осенью.Как сейчас открывают ИБ, я не знаю

Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами... Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами... la9 Повідомлень: 1388 З нами з: 02.07.09 Подякував: 236 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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