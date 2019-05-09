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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:48

  la9 написав:Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?
Что нужно открыть?

ИБ - бесплатный?

ИБ бесплатный. Пока :D
Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.
Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.
Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.
Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.

Во всяком случае так было осенью.
Как сейчас открывают ИБ, я не знаю :?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:55

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ?
Что нужно открыть?

ИБ - бесплатный?

ИБ бесплатный. Пока :D
Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту.
Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту.
Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса.
Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.

Во всяком случае так было осенью.
Как сейчас открывают ИБ, я не знаю :?

Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:56

  la9 написав:Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...

Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:00

  la9 написав:А есть варианты безналом зайти?

Не знаю, у меня там валютный вклад, поэтому я заносила наличными.
Вы позвоните им на "горячку", она у них вполне вменяемая.
Сколько раз я обращалась, всегда толковые девочки отвечали.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 04:55

  deneg net написав:
  la9 написав:Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...

Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.
2620 это что ??! Текущий счет физлица,текущий под депо,счет до востребования,платежная с каким тарифом ?????????
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:52

  sens написав:
  deneg net написав:
  la9 написав:Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...

Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.
2620 это что ??! Текущий счет физлица,текущий под депо,счет до востребования,платежная с каким тарифом ?????????

Обычный текущий. Открывают нашару под депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:49

  deneg net написав:
  la9 написав:Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...

Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.

А депо открывали через ИБ? Вообще, ставки одинаковые в отделении и через ИБ?
la9
 
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