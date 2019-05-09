Украинский Капитал

la9 написав:Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ? Что нужно открыть?
ИБ - бесплатный?
ИБ бесплатный. Пока Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту. Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту. Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса. Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.
Во всяком случае так было осенью. Как сейчас открывают ИБ, я не знаю
la9 написав:Коллеги, можно ли зайти в банк в гривне безналом, чтобы открыть депо через ИБ? Что нужно открыть?
ИБ - бесплатный?
ИБ бесплатный. Пока Чтобы зарегистрироваться в ИБ, надо иметь гривневую карту. Для открытия ИБ должно быть на карте 5 грн, которые блокируются при открытии ИБ, а потом возвращаются на карту. Но чтобы иметь на карте 5 грн, их надо сначала как-то закинуть на карту. Если вносить через кассу, то будет комиссия 5 грн вне зависимости от суммы вноса. Так что, сначала надо внести в кассе 10 грн на карту, с которых спишется комиссия 5 грн и останется 5 грн.
Во всяком случае так было осенью. Как сейчас открывают ИБ, я не знаю
Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...