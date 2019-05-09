Украинский Капитал

la9 написав:deneg net написав:
Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.
А депо открывали через ИБ? Вообще, ставки одинаковые в отделении и через ИБ?
Нет, через отделение
Ставки одинаковые.
По крайней мере, ещё недавно были одинаковые
P.S. Настоятельно рекомендую кидать безналом не более 149999, потому что потом начинает лютовать их чёкнутая служба безопасности.