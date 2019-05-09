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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:58

  la9 написав:
  deneg net написав:
  la9 написав:Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...

Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.

А депо открывали через ИБ? Вообще, ставки одинаковые в отделении и через ИБ?

Нет, через отделение
Ставки одинаковые.
По крайней мере, ещё недавно были одинаковые
P.S. Настоятельно рекомендую кидать безналом не более 149999, потому что потом начинает лютовать их чёкнутая служба безопасности.
deneg net
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  #<1 ... 19202122
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