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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:58
la9 написав: deneg net написав: la9 написав:
Плюсанул. А есть варианты безналом зайти? На сайте как-то не очень с тарифами...
Я заходил.
На сайте действительно душно с тарифами, поэтому пришлось консультироваться в ГО.
Вход на 2620 без комиса, от туда на депо тоже без комиса, а по окончании депо выдача нала тоже без комиса.
А депо открывали через ИБ? Вообще, ставки одинаковые в отделении и через ИБ?
Нет, через отделение
Ставки одинаковые.
По крайней мере, ещё недавно были одинаковые
P.S. Настоятельно рекомендую кидать безналом не более 149999, потому что потом начинает лютовать их чёкнутая служба безопасности.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:53
deneg net написав:
Нет, через отделение
Ставки одинаковые.
По крайней мере, ещё недавно были одинаковые
P.S. Настоятельно рекомендую кидать безналом не более 149999, потому что потом начинает лютовать их чёкнутая служба безопасности.
Спасибо. Как зайти безналом - я понял, а кто что может сказать по поводу того, как безналом выйти? Карту дают? На карте нет комис за исх. п2п? Лимиты нужные через КЦ или ИБ можно выставить? Или, может, у них, вообще, СЭП бесплатный через ИБ?
З.Ы. Прежде чем зайти, сразу думаю как выйти
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la9
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