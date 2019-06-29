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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:20

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але це вже нікому не потрібно.

хто зна, хто зна...
може за міс-другий 17 буде за щастя :)

Там багато клопоту.
Акорд на 3 місяці дає 18%.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:42

я мав на увазі загалом цифру, без прив'язки до банкчика..

а загалом вирощую найкативніше сад фруктових дерев в АБ-ці
є десь біля 20 саджінців, кущів і дерев :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 12:09

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але це вже нікому не потрібно.

хто зна, хто зна...
може за міс-другий 17 буде за щастя :)

Там багато клопоту.
Акорд на 3 місяці дає 18%.

Так, відсотки вже не надто щедрі: замість 15%+16.5%+20% тепер 13%+15%+17%, звісно малувато. А ось 4.75% за бакси наче ще нічого...

Акорду немає поблизу, нажаль, Акцепт так само позріза. Сум і смуток... ((
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:23

В банку відкрили новий продукт -
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драбинчастий, від 14 до 18%, на 99 днів

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:34

  greenozon написав:В банку відкрили новий продукт -
депозит Особливий

драбинчастий, від 14 до 18%, на 99 днів

https://ukrcapital.com.ua/index.php/190 ... -kliientiv

Він без поповнення, тому не надто цікавий.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:10

Шановні Клієнти,

Інформуємо Вас, що в рамках оптимізації мережі, задля підвищення якості та комфорту обслуговування Клієнтів,

з 22 липня 2019 року відділення Банку в містах Кривий Ріг (Відділення № 7, просп.Гагаріна, 51) та Вінниця (Відділення № 16, вул. Лебединського,11) припиняють свою діяльність.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:44

  greenozon написав:я мав на увазі загалом цифру, без прив'язки до банкчика..

а загалом вирощую найкативніше сад фруктових дерев в АБ-ці
є десь біля 20 саджінців, кущів і дерев :)
Добрый день. Объясните мне пожалуйста (можно в личку), может я не понимаю - а зачем так много? Ну я знаю про то что можно при определенных танцах с бубном получить +1% для более длинного депо да и с пополнением - но ведь ставки падают. то есть можно положить уже сейчас например на 17%, а через три месяца, когда закончится столбовой депозит и даст вам эти +1 получить те же 17, потому что ставки за это время ушли вниз и на тот момент длинный депо будет уже 16%.
pcust32
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:00

Re: Украинский Капитал

  pcust32 написав:а зачем так много?

Чем больше саженцев, тем точнее вы сможете управлять вашими средствами:
- продлить или не продлить депо на новый срок, т.е. вывести средства;
- пополнить один депо или хоть все 20 сразу, ведь банк может ввести ограничение на пополнение депо (например, до 1000 на депо), а у вас вот их 20, т.е. вы 20К загоните на пополняшки
- максимально долго продержать средства на хорошей ставке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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