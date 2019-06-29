Украинский Капитал

Там багато клопоту.
Акорд на 3 місяці дає 18%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2019 11:20
Там багато клопоту.
Акорд на 3 місяці дає 18%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 тра, 2019 11:42
я мав на увазі загалом цифру, без прив'язки до банкчика..
а загалом вирощую найкативніше сад фруктових дерев в АБ-ці
є десь біля 20 саджінців, кущів і дерев
Додано: Вів 14 тра, 2019 12:09
Так, відсотки вже не надто щедрі: замість 15%+16.5%+20% тепер 13%+15%+17%, звісно малувато. А ось 4.75% за бакси наче ще нічого...
Акорду немає поблизу, нажаль, Акцепт так само позріза. Сум і смуток... ((
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:23
В банку відкрили новий продукт -
депозит Особливий
драбинчастий, від 14 до 18%, на 99 днів
Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:34
Він без поповнення, тому не надто цікавий.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 14:10
Шановні Клієнти,
Інформуємо Вас, що в рамках оптимізації мережі, задля підвищення якості та комфорту обслуговування Клієнтів,
з 22 липня 2019 року відділення Банку в містах Кривий Ріг (Відділення № 7, просп.Гагаріна, 51) та Вінниця (Відділення № 16, вул. Лебединського,11) припиняють свою діяльність.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:44
Добрый день. Объясните мне пожалуйста (можно в личку), может я не понимаю - а зачем так много? Ну я знаю про то что можно при определенных танцах с бубном получить +1% для более длинного депо да и с пополнением - но ведь ставки падают. то есть можно положить уже сейчас например на 17%, а через три месяца, когда закончится столбовой депозит и даст вам эти +1 получить те же 17, потому что ставки за это время ушли вниз и на тот момент длинный депо будет уже 16%.
Додано: Суб 29 чер, 2019 16:00
Re: Украинский Капитал
Чем больше саженцев, тем точнее вы сможете управлять вашими средствами:
- продлить или не продлить депо на новый срок, т.е. вывести средства;
- пополнить один депо или хоть все 20 сразу, ведь банк может ввести ограничение на пополнение депо (например, до 1000 на депо), а у вас вот их 20, т.е. вы 20К загоните на пополняшки
- максимально долго продержать средства на хорошей ставке
... делайте хоть что-нибудь!
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