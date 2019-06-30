Украинский Капитал

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:00
Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:04
Може діючі клієнти напишуть куди їх посилають з Вінниці та Кривого Рогу?
Мати 20 відділень в Україні і зразу 2 закрити - це 10% скорочення.
Тривожний симптом. Ні?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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