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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:00
Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:04
Може діючі клієнти напишуть куди їх посилають з Вінниці та Кривого Рогу?
Мати 20 відділень в Україні і зразу 2 закрити - це 10% скорочення.
Тривожний симптом. Ні?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:28
Знайшов у вхідних листах в ІБ від банку -
Тема повідомлення:
До відома Клієнтів, які обслуговуються містах Кривий Ріг та Вінниця!
Текст повідомлення:
До відома Клієнтів, які обслуговуються у відділеннях БАНКУ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в містах Кривий Ріг та Вінниця!
В рамках оптимізації мережі, задля підвищення якості та комфорту обслуговування Клієнтів в містах Кривий Ріг (Відділення № 7: просп.Гагаріна, 51) та Вінниця (Відділення № 16: вул. Лебединського,11),
з 22 липня 2019 року всі операції з обслуговування клієнтів будуть переведені на дистанційний формат роботи.
По всіх питаннях Ви можете звертатись в інформаційний центр Банку за телефоном: 0 800 210 804.
Тип повідомлення: Вхідне
Дата: 26.06.2019
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:57
Re: Украинский Капитал
1. Як картку дистанційно випустити чи перевипустити?
2. Як дистанційно закрити рахунок?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:08
Квесторе_поверніться
тут оф. представника нема
вам треба відповіді - звоніть і питайте
тел вище
і не забудьте повідомити публіку тут
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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