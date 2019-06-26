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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:00

Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:04

  Vial написав:Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.

Може діючі клієнти напишуть куди їх посилають з Вінниці та Кривого Рогу?
Мати 20 відділень в Україні і зразу 2 закрити - це 10% скорочення.
Тривожний симптом. Ні?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:28

Знайшов у вхідних листах в ІБ від банку -



Тема повідомлення:
До відома Клієнтів, які обслуговуються містах Кривий Ріг та Вінниця!
Текст повідомлення:

До відома Клієнтів, які обслуговуються у відділеннях БАНКУ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в містах Кривий Ріг та Вінниця!

В рамках оптимізації мережі, задля підвищення якості та комфорту обслуговування Клієнтів в містах Кривий Ріг (Відділення № 7: просп.Гагаріна, 51) та Вінниця (Відділення № 16: вул. Лебединського,11),

з 22 липня 2019 року всі операції з обслуговування клієнтів будуть переведені на дистанційний формат роботи.

По всіх питаннях Ви можете звертатись в інформаційний центр Банку за телефоном: 0 800 210 804.





Тип повідомлення: Вхідне
Дата: 26.06.2019
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:57

Re: Украинский Капитал

  greenozon написав:всі операції з обслуговування клієнтів будуть переведені на дистанційний формат роботи

1. Як картку дистанційно випустити чи перевипустити?
2. Як дистанційно закрити рахунок?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:08

Квесторе_поверніться

тут оф. представника нема
вам треба відповіді - звоніть і питайте

тел вище

і не забудьте повідомити публіку тут
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:17

  greenozon написав:
  kreuz написав:З поточного не перевіряв...


З поточного під 0 поповнення (чи відкриття) депо,

я так і роблю - періодично закидаю готівку через менеджера в відділенні на поточний,
а далі вже сам в ІБ роблю потрібні депо-операції.

Тема на вихід лишилась невисвітленою. Скільки тут СЕП коштує? І взагалі, знайшов хтось тарифи на інтернет з поточного рахунку?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:55

kreuz

Спробую завтра дізнатись в відділенні, буду мати справу
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greenozon
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