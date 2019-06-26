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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:00

Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:04

  Vial написав:Квесторе_поверніться У Вінниці - єдине. Що з клієнтами - не знаю. Мабуть переведуть на Київ. Ще в січні закінчився валютний депо і я закрив рахунки.

Може діючі клієнти напишуть куди їх посилають з Вінниці та Кривого Рогу?
Мати 20 відділень в Україні і зразу 2 закрити - це 10% скорочення.
Тривожний симптом. Ні?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:28

Знайшов у вхідних листах в ІБ від банку -



Тема повідомлення:
До відома Клієнтів, які обслуговуються містах Кривий Ріг та Вінниця!
Текст повідомлення:

До відома Клієнтів, які обслуговуються у відділеннях БАНКУ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в містах Кривий Ріг та Вінниця!

В рамках оптимізації мережі, задля підвищення якості та комфорту обслуговування Клієнтів в містах Кривий Ріг (Відділення № 7: просп.Гагаріна, 51) та Вінниця (Відділення № 16: вул. Лебединського,11),

з 22 липня 2019 року всі операції з обслуговування клієнтів будуть переведені на дистанційний формат роботи.

По всіх питаннях Ви можете звертатись в інформаційний центр Банку за телефоном: 0 800 210 804.





Тип повідомлення: Вхідне
Дата: 26.06.2019
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:57

Re: Украинский Капитал

  greenozon написав:всі операції з обслуговування клієнтів будуть переведені на дистанційний формат роботи

1. Як картку дистанційно випустити чи перевипустити?
2. Як дистанційно закрити рахунок?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:08

Квесторе_поверніться

тут оф. представника нема
вам треба відповіді - звоніть і питайте

тел вище

і не забудьте повідомити публіку тут
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:17

  greenozon написав:
  kreuz написав:З поточного не перевіряв...


З поточного під 0 поповнення (чи відкриття) депо,

я так і роблю - періодично закидаю готівку через менеджера в відділенні на поточний,
а далі вже сам в ІБ роблю потрібні депо-операції.

Тема на вихід лишилась невисвітленою. Скільки тут СЕП коштує? І взагалі, знайшов хтось тарифи на інтернет з поточного рахунку?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:55

kreuz

Спробую завтра дізнатись в відділенні, буду мати справу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:11

Re: Украинский Капитал

  kreuz написав:Скільки тут СЕП коштує?

По старій памяті 5 грн...якщо не брешу.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Скільки тут СЕП коштує?

По старій памяті 5 грн...якщо не брешу.

Здається так.

Ось, що нарив я у тарифах і умовах на ІБ.
До 16:00 поточним днем платежі, далі наступним.

Ліміти однакові у межах клієнту, банку і за його межі:
15к/оп, 30к/день, котрі можна підняти для карток, а для поточних підйом не прописано, хоч непевно кажуть, що можна й більше...

2.1.1 коміс на переказ безгот за межі банку 5 грн з поточного
2.2.1.2 коміс на будь-який безгот переказ (навіть у межах банку) 3 грн з непреміального карткового

А отаке у тарифах на депо картку:
2.1.1 зарах безгот 1% мін 5 грн (окрім як з депо)
2.1.3 переказ безгот в межах банку у варт пакету
2.5.1 прийом гот 1% мін 5 грн

Тому роблю висновок, що краще депо зараховувати на депо карту, а не поточний, тоді можна виходити р2р або готівкою, щоб не платити коміс, та й ліміти можна встановити через КЦ за бажанням. Інакше при переказі між своїм поточним і картковим буде 3 грн за платіж + 1% за вхід на картку + 5 грн за вихід за межі банку. Або з поточного (ліміти сумнівні) СЕПати одразу по 5 грн за платіж без варіантів. Тому з поточного нажаль доки готівкою і швидше і дешевше.

Десь так наче...
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kreuz
 
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