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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:13
greenozon написав: greenozon написав:kreuz
Спробую завтра дізнатись в відділенні, буду мати справу
відповідь менеджера із відділення (гортала свою папку із тарифами)
0.5% мін 15 грн
Щось неконкретно якось... Це які тарифи вона гортала? І якого року?
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