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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:13

  greenozon написав:
  greenozon написав:kreuz

Спробую завтра дізнатись в відділенні, буду мати справу



відповідь менеджера із відділення (гортала свою папку із тарифами)
0.5% мін 15 грн

Щось неконкретно якось... Це які тарифи вона гортала? І якого року?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:15

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Доводимо до Вашого відома, щопочинаючи з 12.08.2019р.вступають в дію оновлені тарифні пакети

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:25

  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Доводимо до Вашого відома, щопочинаючи з 12.08.2019р.вступають в дію оновлені тарифні пакети

https://ukrcapital.com.ua/images/News/t ... 072019.pdf

До депокарти СМС стає халявним.
За Україну...наш голос
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