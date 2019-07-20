Украинский Капитал

Щось неконкретно якось... Це які тарифи вона гортала? І якого року?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:13
Щось неконкретно якось... Це які тарифи вона гортала? І якого року?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:15
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:25
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:59
До речі хто буде забирати валюту (наприклад закінвся депо)
врахуйте такий нюанс -
хоча й завіряли, що навіть о 9 00 можна прийти і отримати кошти, по факту довелось чекати (десь із пів год) поки не позвонили (я так розумію в Київ) і не закрили проводку в ручному режимі.
відповідно для себе зробив висновок - краще зранку за грошима із закритого депо не йти.
+50грн !
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