Украинский Капитал

як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50
із 22 липня троха підросли депо % по гривні
як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:06
А что тут интересного средняя 16.83%?? на сегодняшний день есть 3-4 банки где проценты выше как на такой короткий срок так и долгосрочно
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:37
Прошу, пишіть що де як
ми для цього тут і зібрались на ламповому форумі
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43
3 месяца Аккорд, 12 месяцев - Земельный Капитал, Форвард, Альянс и т.д. Ща подойдет ещё кто-нибудь напишет другие варианты. Их куча на самом деле. это всё банки включая и подопытного одного уровня - около плинтуса.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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