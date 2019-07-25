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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50

із 22 липня троха підросли депо % по гривні
:arrow:
https://www.ukrcapital.com.ua/images/%D ... _07_22.pdf


як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:06

  greenozon написав:із 22 липня троха підросли депо % по гривні
:arrow:
https://www.ukrcapital.com.ua/images/%D ... _07_22.pdf


як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)


А что тут интересного средняя 16.83%?? на сегодняшний день есть 3-4 банки где проценты выше как на такой короткий срок так и долгосрочно
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:37

Прошу, пишіть що де як
ми для цього тут і зібрались на ламповому форумі :)
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43

  greenozon написав:Прошу, пишіть що де як
ми для цього тут і зібрались на ламповому форумі :)
дякую наперед

3 месяца Аккорд, 12 месяцев - Земельный Капитал, Форвард, Альянс и т.д. Ща подойдет ещё кто-нибудь напишет другие варианты. Их куча на самом деле. это всё банки включая и подопытного одного уровня - около плинтуса.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
Повідомлень: 616
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  #<1 ... 23242526
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