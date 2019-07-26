Украинский Капитал

як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50
із 22 липня троха підросли депо % по гривні
як про мене, гарна поточна пропозиція - драбинковий депозит «ЩЕДРІ ВІДСОТКИ»(99 ДНІВ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:06
А что тут интересного средняя 16.83%?? на сегодняшний день есть 3-4 банки где проценты выше как на такой короткий срок так и долгосрочно
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:37
Прошу, пишіть що де як
ми для цього тут і зібрались на ламповому форумі
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43
3 месяца Аккорд, 12 месяцев - Земельный Капитал, Форвард, Альянс и т.д. Ща подойдет ещё кто-нибудь напишет другие варианты. Их куча на самом деле. это всё банки включая и подопытного одного уровня - около плинтуса.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:42
списки не полные, но плюс-минус подойдёт
сейчас в Моне есть столб под 18%, очень не плохо
Мисто 18% на полгода
Сич 18% на год + Минфин 0,95%
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:40
Забудьте про Сич,это труп,а не финансовая конторка
никому не верю
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:56
Когда ВА в банк Сич ?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:49
Додано: Суб 27 лип, 2019 05:50
мне Минфин прожужал про заявку и Сич,я успешно скупаю валюту,а вы и дальше выкладывайте в воняющие банки и исходите на фекалии,ваш выбор банок очевиден-вы очевидного другого способа как забирать вклад через агента Фонда к сожалению не знаете.
никому не верю
Додано: Суб 27 лип, 2019 05:51
По какому курсу вчера продавали тут валюту доллар?
никому не верю
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