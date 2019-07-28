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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:00
в ІБ цього банку є цікава фіча - курси багатьох валют (11 валют)
на жаль історії валют нема, на даний момент показує такі цифри -
Найменування валюти Код валюти Купівля Продаж Курс НБУ Дата
Євро (за 100) EUR 2810.00 2847.00 2833.4769 29.07.2019
Долар США (за 100) USD 2533.00 2553.00 2543.9728 29.07.2019
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:35
уже 25,45! Вы все еще ждете 18% по грн???
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:10
sens написав:
уже 25,45! Вы все еще ждете 18% по грн???
це не надовго
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Basilio2020
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:15
звісно що не на довго
25.33 на моменті
ТАС
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greenozon
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