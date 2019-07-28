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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:00

в ІБ цього банку є цікава фіча - курси багатьох валют (11 валют)
на жаль історії валют нема, на даний момент показує такі цифри -


Найменування валюти Код валюти Купівля Продаж Курс НБУ Дата
Євро (за 100) EUR 2810.00 2847.00 2833.4769 29.07.2019
Долар США (за 100) USD 2533.00 2553.00 2543.9728 29.07.2019
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:35

  deneg net написав:
  greenozon написав:Прошу, пишіть що де як
ми для цього тут і зібрались на ламповому форумі :)
дякую наперед

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
https://www.prostobank.ua/depozity
списки не полные, но плюс-минус подойдёт
сейчас в Моне есть столб под 18%, очень не плохо
Мисто 18% на полгода
Сич 18% на год + Минфин 0,95%
уже 25,45! Вы все еще ждете 18% по грн???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:10

  sens написав: уже 25,45! Вы все еще ждете 18% по грн???


це не надовго
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:15

звісно що не на довго :)
25.33 на моменті
ТАС
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:51

  greenozon написав:звісно що не на довго :)
25.33 на моменті
ТАС

Купить по 25,33 а через 3 месяца вложить по 27 под 19%, ну и кто тут учит минфину?
никому не верю
sens
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