Украинский Капитал

лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10
kreuz
лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51
Вот и весь секрет-Банк собирает бананы , а не груши .
никому не верю
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56
Термін перерозміщення був довільний.
Сума лише в півтора рази більша від попередньої.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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