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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10

kreuz

лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали


https://ukrcapital.com.ua/images/%D0%A1 ... _07_22.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51

  greenozon написав:kreuz

лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали


https://ukrcapital.com.ua/images/%D0%A1 ... _07_22.pdf

Вот и весь секрет-Банк собирает бананы , а не груши .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Хтось тут розбирався, як отримати +0.25% за перерозміщення бакса?

В гривні знаю.

Не бачу наразі в пропозиціях БУКу лояльності по гривнедепо, хіба вона є?

Якщо користувалися раніше, розкажіть, на яку суму відносно попередньої, строк тощо.

Термін перерозміщення був довільний.
Сума лише в півтора рази більша від попередньої. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:56

  Квесторе_поверніться написав:Термін перерозміщення був довільний.

Забрали 0,5% лояльности, но подняли на 0,5% основную ставку. Было по бумаге 17% + 0,5% за переразмещение. Теперь для всех 17,5%
В принципе, ничего не измелось
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:04

  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:Термін перерозміщення був довільний.

Забрали 0,5% лояльности, но подняли на 0,5% основную ставку. Было по бумаге 17% + 0,5% за переразмещение. Теперь для всех 17,5%
В принципе, ничего не измелось

Зимою було 18% з лояльністю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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