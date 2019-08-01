Украинский Капитал

kreuz написав:Хтось тут розбирався, як отримати +0.25% за перерозміщення бакса?
В гривні знаю.
Не бачу наразі в пропозиціях БУКу лояльності по гривнедепо, хіба вона є?
Якщо користувалися раніше, розкажіть, на яку суму відносно попередньої, строк тощо.
Термін перерозміщення був довільний. Сума лише в півтора рази більша від попередньої.
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Квесторе_поверніться написав:Термін перерозміщення був довільний.
Забрали 0,5% лояльности, но подняли на 0,5% основную ставку. Было по бумаге 17% + 0,5% за переразмещение. Теперь для всех 17,5% В принципе, ничего не измелось
Зимою було 18% з лояльністю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.