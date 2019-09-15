лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10
kreuz
лиш по баксу залишили. лояльність по грн забрали
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51
Вот и весь секрет-Банк собирает бананы , а не груши .
никому не верю
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56
Термін перерозміщення був довільний.
Сума лише в півтора рази більша від попередньої.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:56
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:04
Зимою було 18% з лояльністю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:16
Re: Украинский Капитал
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:10
а тепер для старих клієнтів (хто відкривав давно багаторічні валютні під хороші ставки)
читайте зноску
**Поповнення допускається при умові,...
тут
PS раніше там стояла цифра в 10 (!) разів більша ніж зараз
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:01
Re: Украинский Капитал
Доречі, повернули лояльність від 190 днів за грн. Тепер можна 17.25% + 0.25% отримати. З 19/08.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:39
kreuz
хороший знак... для клієнтів
значить в банку є потреба, значить був відтік
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:50
Коллеги, а в ИБ возможно ли открыть депо с текущего 2620, а указать вывод %% и тела по окончании - на карточный?
Цель - зайти безналом на халяву на 2620, открыть депо и выйти из него на карту.
|