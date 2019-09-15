Украинский Капитал

Карту по р2р с моно сколько стоит?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37
Карту по р2р с моно сколько стоит?
никому не верю
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:28
Меня тут так проконсультировали в отделении по телефону, шо аж жуть...
Депо карта открывается только с привязкой к депозиту. Т.е. получить карту и на диване открыть депо по их мнению не получиться - а как мы будем видеть, что вы используете карту под депо, а не в личных целях??
Это - издержки на местах?
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:34
la9
іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)
єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|