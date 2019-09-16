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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37

  la9 написав:Коллеги, а в ИБ возможно ли открыть депо с текущего 2620, а указать вывод %% и тела по окончании - на карточный?
Цель - зайти безналом на халяву на 2620, открыть депо и выйти из него на карту.

В КЦ сказали, что открытие 2620 некарточного - 120 грн. :(

Карту по р2р с моно сколько стоит?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:28

Меня тут так проконсультировали в отделении по телефону, шо аж жуть...
Депо карта открывается только с привязкой к депозиту. Т.е. получить карту и на диване открыть депо по их мнению не получиться - а как мы будем видеть, что вы используете карту под депо, а не в личных целях?? :shock:
Это - издержки на местах?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:34

la9

іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)

єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня :)
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:14

Re: Украинский Капитал

Подскажите, кто клиент банка. Депозит Комфорт дают пополнять свободно, при сумме от 1000 долл. или в эквиваленте, или нет?

К чему специальная оговорка в условиях "Сумма поповнення потребує обов*язкового погодження з Головним офісом банку"?
mon55775
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26

  mon55775 написав:Подскажите, кто клиент банка. Депозит Комфорт дают пополнять свободно, при сумме от 1000 долл. или в эквиваленте, или нет?

К чему специальная оговорка в условиях "Сумма поповнення потребує обов*язкового погодження з Головним офісом банку"?

Пролонгував депо на більшу суму...узгоджували зверху.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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