Карту по р2р с моно сколько стоит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37
Карту по р2р с моно сколько стоит?
никому не верю
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:28
Меня тут так проконсультировали в отделении по телефону, шо аж жуть...
Депо карта открывается только с привязкой к депозиту. Т.е. получить карту и на диване открыть депо по их мнению не получиться - а как мы будем видеть, что вы используете карту под депо, а не в личных целях??
Это - издержки на местах?
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:34
la9
іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)
єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:14
Re: Украинский Капитал
Подскажите, кто клиент банка. Депозит Комфорт дают пополнять свободно, при сумме от 1000 долл. или в эквиваленте, или нет?
К чему специальная оговорка в условиях "Сумма поповнення потребує обов*язкового погодження з Головним офісом банку"?
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26
Пролонгував депо на більшу суму...узгоджували зверху.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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