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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:45

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пролонгував депо на більшу суму...узгоджували зверху.

А на меньшую сумму можно пролонгировать?

Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:14

На 10 років під 17%.
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 092019.pdf
І можна поповнювати від 1000 американців, якщо буде високоє позволєніє...дурять маленького Українця...мабуть.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29778
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:06

  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, а в ИБ возможно ли открыть депо с текущего 2620, а указать вывод %% и тела по окончании - на карточный?
Цель - зайти безналом на халяву на 2620, открыть депо и выйти из него на карту.

В КЦ сказали, что открытие 2620 некарточного - 120 грн. :(

Карту по р2р с моно сколько стоит?

Згідно 2.1.1 цих тарифів https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... 032019.pdf безготівкові гривні, що зайшли через МПС, мають зараховувати безкоштовно, але я ще так не пробував.

А Ви вже спробували? Відпишіться, пліз.

Цікаво ще, чи платно поповнюють через EasyPay. Хтось вже пробував?
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:14

  greenozon написав:la9

іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)

єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня :)
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття :)

Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
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З нами з: 10.12.07
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Подякували: 103 раз.
 
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