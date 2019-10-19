Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:45
Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:14
На 10 років під 17%.
І можна поповнювати від 1000 американців, якщо буде високоє позволєніє...дурять маленького Українця...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:06
Згідно 2.1.1 цих тарифів
А Ви вже спробували? Відпишіться, пліз.
Цікаво ще, чи платно поповнюють через EasyPay. Хтось вже пробував?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:14
Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 20 жов, 2019 10:03
Re: Украинский Капитал
Поповнення через термінал ізіпей безкоштовно чи з комісією? Миттєво зараховуються?
Додано: Нед 20 жов, 2019 11:10
Можно. И программа лояльности тоже применяется.
Меньшю сумму не нужно согласовывать с центральным офисом.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:11
з поточного
через ІБ
безкоштовно
діючі теж поповнював багато разів із поточного
безкоштовно
якщо із карток - там якась катавасія, для прикладу вже уйму часів валяється пару центів які ніяк нікуди не пристроїш...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|