Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:45
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Пролонгував депо на більшу суму...узгоджували зверху.
А на меньшую сумму можно пролонгировать?
Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:14
На 10 років під 17%.
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 092019.pdf
І можна поповнювати від 1000 американців, якщо буде високоє позволєніє...дурять маленького Українця...мабуть.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:06
sens написав: la9 написав:
Коллеги, а в ИБ возможно ли открыть депо с текущего 2620, а указать вывод %% и тела по окончании - на карточный?
Цель - зайти безналом на халяву на 2620, открыть депо и выйти из него на карту.
В КЦ сказали, что открытие 2620 некарточного - 120 грн.
Карту по р2р с моно сколько стоит?
Згідно 2.1.1 цих тарифів
https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... 032019.pdf
безготівкові гривні, що зайшли через МПС, мають зараховувати безкоштовно, але я ще так не пробував.
А Ви вже спробували? Відпишіться, пліз.
Цікаво ще, чи платно поповнюють через EasyPay. Хтось вже пробував?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:14
greenozon написав: la9
іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)
єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття
Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
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Додано: Нед 20 жов, 2019 10:03
Поповнення через термінал ізіпей безкоштовно чи з комісією? Миттєво зараховуються?
tarasum
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:10
Квесторе_поверніться написав:
А на меньшую сумму можно пролонгировать?
Можно. И программа лояльности тоже применяется.
Меньшю сумму не нужно согласовывать с центральным офисом.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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1
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:11
kreuz написав: greenozon написав: la9
іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)
єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття
Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
з поточного
через ІБ
безкоштовно
діючі теж поповнював багато разів із поточного
безкоштовно
якщо із карток - там якась катавасія, для прикладу вже уйму часів валяється пару центів які ніяк нікуди не пристроїш...
greenozon
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Додано: Нед 20 жов, 2019 18:28
greenozon написав: kreuz написав: greenozon написав: la9
іздержкі,
багато разів відкривав депозит "на діване" (попередньо закинувши гроші на рахунок через касу)
єдине що в цьому ІБ - це лише запит, реально їх опрацьовує баришня
це вам не ПБ чи АБ ІБ - козмос XXII століття
Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
з поточного
через ІБ
безкоштовно
діючі теж поповнював багато разів із поточного
безкоштовно
якщо із карток - там якась катавасія, для прикладу вже уйму часів валяється пару центів які ніяк нікуди не пристроїш...
З депокартки точно трояк, я двічі його заплатив, за відкриття та поповнення депо через ІБ.
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 8_2017.pdf
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kreuz
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