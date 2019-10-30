Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:45
Була умова загальна сума пролонгованого депо не більше 150% від попередньої суми.
А ось про меншу від попередньої...не уточнював.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:14
На 10 років під 17%.
І можна поповнювати від 1000 американців, якщо буде високоє позволєніє...дурять маленького Українця...мабуть.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:06
Згідно 2.1.1 цих тарифів
А Ви вже спробували? Відпишіться, пліз.
Цікаво ще, чи платно поповнюють через EasyPay. Хтось вже пробував?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:14
Ви з поточного через ІБ відкривали нові депо і це було безкоштовно? А діючі депо також безкоштовно поповнюються через ІБ?
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Додано: Нед 20 жов, 2019 10:03
Re: Украинский Капитал
Поповнення через термінал ізіпей безкоштовно чи з комісією? Миттєво зараховуються?
Додано: Нед 20 жов, 2019 11:10
Можно. И программа лояльности тоже применяется.
Меньшю сумму не нужно согласовывать с центральным офисом.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:11
з поточного
через ІБ
безкоштовно
діючі теж поповнював багато разів із поточного
безкоштовно
якщо із карток - там якась катавасія, для прикладу вже уйму часів валяється пару центів які ніяк нікуди не пристроїш...
+50грн !
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Додано: Нед 20 жов, 2019 18:28
З депокартки точно трояк, я двічі його заплатив, за відкриття та поповнення депо через ІБ.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:57
Ходил в отделение уточнял условия пополнения депозита "Комфорт". Получается следующее, Главный офис пропускает пополнение только если ставка по сроку для нового депозита с этой даты и для пополняемого отличается не более чем на 0,25-0,5%.
Если оформить депозит на 374 дня под 17%, и придти пополнить его через месяц, то пропустят.
Если же придти за 90 дней до окончания депозита, - то пополнить под 17% не дадут, так как ставка по новому депозиту на 3 месяца - 13%.
Хотел оформить депозит до июля 2021-го года под 17%, чтобы пополнить его в январе 2021-го года, но тут сильно вероятно его пополнить не дадут, если к тому времени ставки по вкладам снизят.
Значит надо плотнее расставлять столбики в Глобусе и Коминвестбанке, у Глобуса и отделений побольше, и не закрывают они их, и есть опыт предыдущего размещения, а по Укр.капиталу пока одни только вопросы.
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:54
ГОсподарка в цієї банки лежить тут
2 рази заархівована.
Живуть не по кишені...як на мене...банкують кепсько.
Сюди заходити без фанатизму.
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