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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 06:01
И финмониторинг на стороне Клиента....наверное
никому не верю
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:49
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greenozon
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