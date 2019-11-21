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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 06:01

  Квесторе_поверніться написав:ГОсподарка в цієї банки лежить тут
https://www.ukrcapital.com.ua/index.php ... ancereport
2 рази заархівована.
Живуть не по кишені...як на мене...банкують кепсько.
Сюди заходити без фанатизму.

И финмониторинг на стороне Клиента....наверное
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:49

Суттєво впали усі депозитні ставки...


https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 112019.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34

Re: Украинский Капитал

Сворачиваются???



Наглядова рада банку «Український капітал» 15 листопада відмовилась від збільшення капіталу, яке було схвалено позачерговими зборами акціонерів ще 25 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Finclub.

Банк у 2018 році вирішив збільшити статутний капітал на 12 млн грн, або на 6%, – до 212,002 млн грн.

У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причина такого рішення в повідомленні банку не вказується.

Наглядова рада призначила на 24 грудня позачергові збори акціонерів, на яких планується скасувати рішення зборів акціонерів від 25 жовтня минулого року.

На 3 березня 2018 року Сергій Бєлашов володів 44,8669% акцій, Ліліана Бєлашова опосередковано володіла 19,9999%, Наталія Ківа – 19,9999%, Євгенія Федорович – 11,3964%, Міністерство аграрної політики та продовольства України – 9,99%, Владислав Ківа безпосередньо володів 4,1277%, Вікторія Бєлашова – 4,0527%, Лариса Тихомирова – 3,0102%.

Нагадаємо: у 2018 році вісім з 24 найбільших банків вимагали докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.
бульбик
 
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