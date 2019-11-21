Украинский Капитал

Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34
Сворачиваются???
Наглядова рада банку «Український капітал» 15 листопада відмовилась від збільшення капіталу, яке було схвалено позачерговими зборами акціонерів ще 25 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Finclub.
Банк у 2018 році вирішив збільшити статутний капітал на 12 млн грн, або на 6%, – до 212,002 млн грн.
У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причина такого рішення в повідомленні банку не вказується.
Наглядова рада призначила на 24 грудня позачергові збори акціонерів, на яких планується скасувати рішення зборів акціонерів від 25 жовтня минулого року.
На 3 березня 2018 року Сергій Бєлашов володів 44,8669% акцій, Ліліана Бєлашова опосередковано володіла 19,9999%, Наталія Ківа – 19,9999%, Євгенія Федорович – 11,3964%, Міністерство аграрної політики та продовольства України – 9,99%, Владислав Ківа безпосередньо володів 4,1277%, Вікторія Бєлашова – 4,0527%, Лариса Тихомирова – 3,0102%.
Нагадаємо: у 2018 році вісім з 24 найбільших банків вимагали докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.