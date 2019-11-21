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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 06:01
И финмониторинг на стороне Клиента....наверное
никому не верю
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:49
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greenozon
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34
Сворачиваются???
Наглядова рада банку «Український капітал» 15 листопада відмовилась від збільшення капіталу, яке було схвалено позачерговими зборами акціонерів ще 25 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Finclub.
Банк у 2018 році вирішив збільшити статутний капітал на 12 млн грн, або на 6%, – до 212,002 млн грн.
У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причина такого рішення в повідомленні банку не вказується.
Наглядова рада призначила на 24 грудня позачергові збори акціонерів, на яких планується скасувати рішення зборів акціонерів від 25 жовтня минулого року.
На 3 березня 2018 року Сергій Бєлашов володів 44,8669% акцій, Ліліана Бєлашова опосередковано володіла 19,9999%, Наталія Ківа – 19,9999%, Євгенія Федорович – 11,3964%, Міністерство аграрної політики та продовольства України – 9,99%, Владислав Ківа безпосередньо володів 4,1277%, Вікторія Бєлашова – 4,0527%, Лариса Тихомирова – 3,0102%.
Нагадаємо: у 2018 році вісім з 24 найбільших банків вимагали докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.
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бульбик
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:22
бульбик написав:
Сворачиваются???
Наглядова рада банку «Український капітал» 15 листопада відмовилась від збільшення капіталу, яке було схвалено позачерговими зборами акціонерів ще 25 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Finclub.
Банк у 2018 році вирішив збільшити статутний капітал на 12 млн грн, або на 6%, – до 212,002 млн грн.
У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причина такого рішення в повідомленні банку не вказується.
Наглядова рада призначила на 24 грудня позачергові збори акціонерів, на яких планується скасувати рішення зборів акціонерів від 25 жовтня минулого року.
На 3 березня 2018 року Сергій Бєлашов володів 44,8669% акцій, Ліліана Бєлашова опосередковано володіла 19,9999%, Наталія Ківа – 19,9999%, Євгенія Федорович – 11,3964%, Міністерство аграрної політики та продовольства України – 9,99%, Владислав Ківа безпосередньо володів 4,1277%, Вікторія Бєлашова – 4,0527%, Лариса Тихомирова – 3,0102%.
Нагадаємо: у 2018 році вісім з 24 найбільших банків вимагали докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.
Послаблення до суми статутника від НБУ...ось і користуються.
В банці справи не Фонтан...тому і забирають 12 млн на життя.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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