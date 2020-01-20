Украинский Капитал

Квесторе_поверніться написав:На фото...дуже схоже на Львів, воно?
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/13/40037658/
Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:33
Львів
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:34
а то ще що за коні?!
"У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причину такого рішення в банку не вказують."
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