Украинский Капитал

Технічний процес...багато банок ще в минулому році так ребренднулося типу.
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Технічний процес...багато банок ще в минулому році так ребренднулося типу.
может папізже(с) им так удобнее будет сдать свою банковскую лицензию?
Основне не більше Фонду тут тримати...останнім часом господарка в банці не фонтан.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
flysoulfly написав:может папізже(с) им так удобнее будет сдать свою банковскую лицензию?
Основне не більше Фонду тут тримати...останнім часом господарка в банці не фонтан.
Ну, вот если открыть депо на год-полтора, то в 2021-ом с началом очередного мирового финансового негаразда... есть подозрение, что Фонд со всеми такими банками-"доходягами" не справится своевременно..., не?
А какой курс "закладывать для Фонда" для депо на год-полтора? 31.0 на год и 35.0 на полтора ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 28 січ, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly написав:есть подозрение, что Фонд со всеми такими банками-"доходягами" не справится своевременно..., не?
Справитися то справиться...гривню надрукують...але курс вже не буде приємним 24,5...а яким він буде...залежить від глибини кризи. Тому має бути портфель і ....валютний...і інший...якщо є за шо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.