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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:33

  Квесторе_поверніться написав:На фото...дуже схоже на Львів, воно?
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/13/40037658/

Львів
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:34

а то ще що за коні?!

"У зв'язку з відмовою від докапіталізації було вирішено повернути грошові внески акціонерам, які брали участь в приватному розміщенні акцій. Причину такого рішення в банку не вказують."
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нипаняяатнаа...(с) :?:
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:13

  flysoulfly написав:нипаняяатнаа...(с) :?:
https://ukrcapital.com.ua/index.php/216 ... nnia-banku

Технічний процес...багато банок ще в минулому році так ребренднулося типу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:21

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:нипаняяатнаа...(с) :?:
https://ukrcapital.com.ua/index.php/216 ... nnia-banku

Технічний процес...багато банок ще в минулому році так ребренднулося типу.

может папізже(с) им так удобнее будет сдать свою банковскую лицензию? :)

Может кто-то из форумчан знает такие "тонкости" ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 28 січ, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:25

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:нипаняяатнаа...(с) :?:
https://ukrcapital.com.ua/index.php/216 ... nnia-banku

Технічний процес...багато банок ще в минулому році так ребренднулося типу.

может папізже(с) им так удобнее будет сдать свою банковскую лицензию? :)

Основне не більше Фонду тут тримати...останнім часом господарка в банці не фонтан. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:35

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:может папізже(с) им так удобнее будет сдать свою банковскую лицензию? :)

Основне не більше Фонду тут тримати...останнім часом господарка в банці не фонтан. :)
Ну, вот если открыть депо на год-полтора, то в 2021-ом с началом очередного мирового финансового негаразда... есть подозрение, что Фонд со всеми такими банками-"доходягами" не справится своевременно..., не?

А какой курс "закладывать для Фонда" для депо на год-полтора? 31.0 на год и 35.0 на полтора ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 28 січ, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:41

Re: Украинский Капитал

  flysoulfly написав:есть подозрение, что Фонд со всеми такими банками-"доходягами" не справится своевременно..., не?

Справитися то справиться...гривню надрукують...але курс вже не буде приємним 24,5...а яким він буде...залежить від глибини кризи.
Тому має бути портфель і ....валютний...і інший...якщо є за шо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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