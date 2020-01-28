Украинский Капитал

ну, про 31+ через год я на полном серьёзе, есличё. Я не ЗеОптимист.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:18
Про 40 теж не жартую.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:21
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:28
Чому перебір...хіба біля 40 в 15-му ми не бачили?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:37
все вирішує корона-вірус!
на жаль на моменті так
увесь світ підвішений
+50грн !
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