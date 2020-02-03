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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
38%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16

  greenozon написав:flysoulfly
55! :)
ну, про 31+ через год я на полном серьёзе, есличё. Я не ЗеОптимист.
flysoulfly
 
Повідомлень: 81
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:18

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:flysoulfly
55! :)
ну, про 31+ я на полном серьёзе, есличё.

Про 40 теж не жартую.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:21

  Квесторе_поверніться написав:Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...
...ХЗ. вроде перебор
flysoulfly
 
Повідомлень: 81
З нами з: 13.01.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:28

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...
...ХЗ. вроде перебор

Чому перебір...хіба біля 40 в 15-му ми не бачили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32100
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:37

все вирішує корона-вірус!
на жаль на моменті так
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:27

Re: Украинский Капитал

підкажіть, а інтернет банк тут безкоштовний?
Basilio2020
 
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  #<1 ... 30313233
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