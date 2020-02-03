ну, про 31+ через год я на полном серьёзе, есличё. Я не ЗеОптимист.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:18
Про 40 теж не жартую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:21
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:28
Чому перебір...хіба біля 40 в 15-му ми не бачили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:37
все вирішує корона-вірус!
на жаль на моменті так
увесь світ підвішений
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:27
Re: Украинский Капитал
підкажіть, а інтернет банк тут безкоштовний?
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43
Саме так.
Хто знає, коли ставки тут додолу впадуть? На цьому тижні засідання КУАП?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11
Re: Украинский Капитал
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:37
Кreuz, що Вас тут зацікавило?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:06
Наразі 3.5% по євро досить пристойно. Та умови такі, що стовпчик навряд працюватиме, нажаль...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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