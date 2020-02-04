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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:19

Є в цьому банку дуже цікава приписка - http://prntscr.com/qxj4wc

так от - бабс реально звонять в кийов і щось там довго виясняють (20-30 хв)
в кінці відповідь - відкривайте новий депозит :)

geniouis!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21

  greenozon написав:Є в цьому банку дуже цікава приписка - http://prntscr.com/qxj4wc

так от - бабс реально звонять в кийов і щось там довго виясняють (20-30 хв)
в кінці відповідь - відкривайте новий депозит :)

geniouis!
:mrgreen:

Отож бо. Може видалять скоро той припис разом зі зниженням ставок...
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 04 лют, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:23

kreuz

гляньте ще розкид % по часовій шкалі
в банку потреба в короткому ресурсі!
довгі депо - ставка падає.

а ця приписка - курям на сміх.
і таким і таким :)
так - клієнтуру повеселити
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:26

Re: Украинский Капитал

Ну нехай працюють, вони мені ще знадобляться :)) Головне, старі ставки щоб не зачіпляли...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

Re: Украинский Капитал

  kreuz написав:Головне, старі ставки щоб не зачіпляли..

У Вас тут депо на 10 років?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:00

Re: Украинский Капитал

  kreuz написав:Головне, старі ставки щоб не зачіпляли...


за час моєї співпраці таких ахтунгів не помічено
+50грн !
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greenozon
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