так от - бабс реально звонять в кийов і щось там довго виясняють (20-30 хв)
в кінці відповідь - відкривайте новий депозит
geniouis!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:19
Є в цьому банку дуже цікава приписка -
так от - бабс реально звонять в кийов і щось там довго виясняють (20-30 хв)
в кінці відповідь - відкривайте новий депозит
geniouis!
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21
Отож бо. Може видалять скоро той припис разом зі зниженням ставок...
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 04 лют, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:23
kreuz
гляньте ще розкид % по часовій шкалі
в банку потреба в короткому ресурсі!
довгі депо - ставка падає.
а ця приписка - курям на сміх.
і таким і таким
так - клієнтуру повеселити
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:26
Re: Украинский Капитал
Ну нехай працюють, вони мені ще знадобляться :)) Головне, старі ставки щоб не зачіпляли...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35
Re: Украинский Капитал
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 00:00
Re: Украинский Капитал
за час моєї співпраці таких ахтунгів не помічено
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:04
Ніт. Таких тут не траплялося мені, але кілька місяців зараз також строк...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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