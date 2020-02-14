Украинский Капитал

Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:03
Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08
Впали валютні депо %
(від сьоодні)
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+50грн !
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