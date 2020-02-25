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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:03
deneg net написав: kreuz написав:
...так у Вас же собака злий. Так отож! )))
собака пішла на оплату за газ...правда в кого повернулась додому, то можно вважати що це кешбек
Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08
Впали валютні депо %
(від сьоодні)
гарний подарунок на день валентина
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:33
Квесторе_поверніться написав: flysoulfly написав:
А какой курс "закладывать для Фонда" для депо на год-полтора? 31.0 на год и 35.0 на полтора ?
Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...
Или 20
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:44
Квесторе_поверніться написав: flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав:
Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...
...ХЗ. вроде перебор
Чому перебір...хіба біля 40 в 15-му ми не бачили?
Так в 1993 году инфляцию в 10 тысяч %% видели: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... sc_m_u.htm
Тоже ожидаете?
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