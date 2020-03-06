Украинский Капитал

Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:03
Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:08
Впали валютні депо %
(від сьоодні)
гарний подарунок на день валентина
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:33
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:44
Так в 1993 году инфляцию в 10 тысяч %% видели:
Тоже ожидаете?
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:40
трохи впали гривневі ставки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 15:45
Ше не впали...з 10.03 будуть діяти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|