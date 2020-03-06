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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:03

  deneg net написав:
  kreuz написав:...так у Вас же собака злий. Так отож! )))

собака пішла на оплату за газ...правда в кого повернулась додому, то можно вважати що це кешбек :wink:

Кешбек - то цуценята, як що не повернулась -то не пройшов платіж :)
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Впали валютні депо %
(від сьоодні)

гарний подарунок на день валентина :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:33

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:А какой курс "закладывать для Фонда" для депо на год-полтора? 31.0 на год и 35.0 на полтора ?

Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...

Или 20 :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:44

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не менше 40, як не мене,...на пітора роки...
...ХЗ. вроде перебор

Чому перебір...хіба біля 40 в 15-му ми не бачили?

Так в 1993 году инфляцию в 10 тысяч %% видели: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... sc_m_u.htm
Тоже ожидаете? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:40

трохи впали гривневі ставки

https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... 032020.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:45

  greenozon написав:трохи впали гривневі ставки

https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... 032020.pdf

Ше не впали...з 10.03 будуть діяти.
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