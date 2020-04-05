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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:09
как тут с пополнением по безналу и с пополнением вообще? нужно согласовывать с отделением / офисом или можно клиент-банком попробовать?
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cohan
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