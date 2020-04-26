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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:09
Re: Украинский Капитал
как тут с пополнением по безналу и с пополнением вообще? нужно согласовывать с отделением / офисом или можно клиент-банком попробовать?
Додано: Вів 21 кві, 2020 17:10
Re: Украинский Капитал
Депозит в $ пришлось переоформить на полгода. В отделении на Нивках сказали, что долларов нет, выдают в грн согласно распоряжению руководства банка. Отакі справи малята!
Додано: Вів 21 кві, 2020 17:16
Gonzik
Печалька, еще пол года назад нормальная банка было
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Додано: Вів 21 кві, 2020 17:19
Ця банка ніколи не була для валюти.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 18:10
Да вы что? Напомнить какой банк сюда свифтовал валюту внутри страны с любовью для своих Клиентов???
никому не верю
Додано: Сер 22 кві, 2020 07:37
Re: Украинский Капитал
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 22 кві, 2020 10:21
Re: Украинский Капитал
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Додано: Сер 22 кві, 2020 14:43
ВТБ славный малый был....когда почил, то выплата бакса была по где-то по 28.
Потом бакс вниз......Кто потом откупилсо, тот молодец
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Додано: Пон 27 кві, 2020 00:09
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:59
Re: Украинский Капитал
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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