RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Украинский Капитал

Украинский Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:09

Re: Украинский Капитал

как тут с пополнением по безналу и с пополнением вообще? нужно согласовывать с отделением / офисом или можно клиент-банком попробовать?
cohan
 
Повідомлень: 131
З нами з: 27.09.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 17:10

Re: Украинский Капитал

Депозит в $ пришлось переоформить на полгода. В отделении на Нивках сказали, что долларов нет, выдают в грн согласно распоряжению руководства банка. Отакі справи малята!
Gonzik
 
Повідомлень: 10
З нами з: 20.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 17:16

Gonzik
Печалька, еще пол года назад нормальная банка было :(
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 17:19

  Gonzik написав:Депозит в $ пришлось переоформить на полгода. В отделении на Нивках сказали, что долларов нет, выдают в грн согласно распоряжению руководства банка. Отакі справи малята!

Ця банка ніколи не була для валюти. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33350
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Gonzik написав:Депозит в $ пришлось переоформить на полгода. В отделении на Нивках сказали, что долларов нет, выдают в грн согласно распоряжению руководства банка. Отакі справи малята!

Ця банка ніколи не була для валюти. :(

Да вы что? Напомнить какой банк сюда свифтовал валюту внутри страны с любовью для своих Клиентов???
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12067
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 07:37

Re: Украинский Капитал

  sens написав:Напомнить

ПАмятаю, супостата пу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33350
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:21

Re: Украинский Капитал

  Квесторе_поверніться написав:супостата пу.

ВТБ хоть так выдавал в отличии от почивших в бозе.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:43

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:супостата пу.

ВТБ хоть так выдавал в отличии от почивших в бозе.

ВТБ славный малый был....когда почил, то выплата бакса была по где-то по 28.
Потом бакс вниз......Кто потом откупилсо, тот молодец :lol:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 26.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:09

  ukrprom2014 написав:Gonzik
Печалька, еще пол года назад нормальная банка было :(

да, еще в этом феврале им и деньги были особо не нужны: тогда столбики не дали пополнять
flysoulfly
 
Повідомлень: 113
З нами з: 13.01.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:59

Re: Украинский Капитал

  lov2108 написав:Кто потом откупилсо, тот молодец

Ага, по 27,95 :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, lel і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.